Cutrone, un gol ogni 65 minuti: meglio di Messi e Mbappè

Titolare o dalla panchina, per Cutrone non fa differenza: l’importanza è incidere sulla partita. La capacità del giovane bomber rossonero di sfruttare il tempo a disposizione - osserva La Gazzetta dello Sport - risalta bene nella classifica della media-gol per minuti giocati, dove è terzo assoluto nei cinque campionati top in Europa con una rete ogni 65.4 minuti. Cutrone è alle spalle di Alcacer e Bellarabi, ma davanti a due fuoriclasse come Mbappé e Messi.