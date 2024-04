live mn Juventus-Milan (0-0): fischio finale. Zero tiri in porta, Sportiello e Thiaw provvidenziali

vedi letture

FINE PARTITA - Finisce a Torino. Altra partita brutta del Milan che almeno riesce a portarsi un punto a casa e tiene a distanza la Juventus. Il risultato finale è 0-0, con i bianconeri che nella ripresa sono andati vicini al gol in diverse occasioni. Miracoloso Sportiello e poi Malick Thiaw sulla linea. Prestazione offensiva dei rossoneri totalmente inadeguata: zero i tiri in porta dei Milan che conclude un aprile terribile. Una vittoria e poi sconfitta, pareggio, sconfitta, sconfitta e pareggio.

93' Ci prova ancora Chiesa ma il suo tiro a giro è fuori misura

90' Quattro minuti di recupero

89' Ancora Juve pericolosa, ci prova Danilo: deviazione di un giocatore rossonero e altro angolo per i bianconeri

87' Sull'angolo successivo svetta Milik e fa la barba al palo

86' COSA RISCHIA IL MILAN! Sbavatura di Sportiello su un colpo di testa innocuo di McKennie, Rabiot prova a ribattere da pochi passi ma Thiaw salva tutto sulla linea

83' Triplo cambio nel Milan: escono Musah, Pulisic e Loftus-Cheek, entrano Bartesaghi, Chukwueze e Zeroli: Nella Juventus dentro Miretti per Yildiz. Per Loftus-Cheek sembra esserci qualche problema

80' Accelerata di Leao che parte sulla sinistra e si accentra sul destro: bel tiro che viene però deviato dalla schiena di un difensore in calcio d'angolo

79' Mischia in area di rigore davanti a Szczesny: la Juve spazza

76' Ora la Juve spinge... Cross di Chiesa questa volta dalla destra, basso e forte: Gabbia anticipa provvidenzialmente Milik

73' ANCORA SPORTIELLO! Chiesa semina Musah e crossa al bacio per la testa di Milik: colpo forte ma non angolatissimo, Sportiello ci arriva andando giù veloce

71' Esce Giroud, al suo posto entra Okafor. Cambio anche nella Juve con McKennie che prende il posto di Weah

68' Giroud rimane a terra per almeno un minuto dopo un contrasto con Bremer: Pioli aveva già pensato alla sua sostituzione

66' Buona occasione per il Milan! Bel contropiede rossonero condotto da Leao e rifinito da Pulisic: dalla distanza Loftus-Cheek vede luce e prova la conclusione. Il pallone fa la barba al palo anche se Szczesny era sulla traiettoria.

64' Sportiello si immola allontanando un cross pericoloso basso ma poi gli franano addosso Thiaw e Milik: rimane a terra il portiere rossonero ma sembra in grado di riprendere

63' Primi cambi. Pioli toglie un brutto Adli ed entra Bennacer. La Juventus fa due sostituzioni: fuori Vlahovic e Kostic, dentro Milik e Chiesa

62' Pericolo per il Milan: c'è un varco per Locatelli che per fortuna è lento nel controllare e viene disturabto all'ultimo da un difensore del Milan

58' Ennesima follia di Adli che sbaglia un altro passaggio e lancia il contropiede di Yildiz: per fortuna del francese Loftus-Cheek insegue il turco e gli estirpa il pallone dai piedi, evitando pericoli maggiori

56' Grande lancio di Florenzi per l'inserimento di Leao che dopo un corpo a corpo con Rabiot ha la peggio: pallone di nuovo per la Juve

55' Punizione insidiosa di Florenzi dalla trequarti della Juve: il cross è indirizzato verso il secondo palo ma Gabbia non ci arriva

50' DOPPIO MIRACOLO DI SPORTIELLO! Ancora una volta Sportiello salva il Milan: prima salva sulla botta improvvisa di Kostic e poi sulla ribattuta da pochi passi di Danilo ci mette incredibilmente le mani, anche aiutato dal palo... Bruttissimo inizio di ripresa per i rossoneri: Sportiello decisivo come a fine primo tempo

48' Break incredibile di Musah che si fa letteralmente tutto il campo palla al piede ma poi, sul più bello, sbaglia totalmente l'appoggio per Giroud al limite dell'area

46' Si ricomincia! Nessun cambio per Allegri e Pioli

FINE PRIMO TEMPO - Si conclude una prima frazione di gioco altamente soporifera: nessuna squadra ha creato occasioni o gioco, se non per conclusioni velleitarie dalla distanza o colpi di testa poco fortunati. L'unica vera chance arriva nel finale per Vlahovic che da punizione prova a sorprendere Sportiello, mlto bravo a mettere in angolo. Il Milan, da parte sua, non trova varchi e si passa il pallone orizzontalmente: ogni tanto si cercano le verticalizzazioni ma sono più per esasperazione. Musah, da terzino, commette un'ingenuità nel finale e viene ammonito. Spenti Leao, Pulisic e Giroud. Zero tiri in porta per i rossoneri.

47' SI SALVA SPORTIELLO! Vlahovic calcia sul palo di Sportiello: il pallone spunta tra una selva di gambe e rimbalza davanti alla linea della porta ma il portiere con un guizzo si tuffa e mette in angolo. Eccola l'occasione più grande della partita

46' Super pasticcio di Musah che perde palla in una zona sanguinosa e poi è costretto a tirare giù Vlahovic al limite dell'area. Ammonito Musah che era anche diffidato: salterà il Genoa

45' Due minuti recupero

43' Bella vericalizzazione di Florenzi per Leao che però perde il guizzo, così come lo perde Loftus-Cheek quando si ritrova in una buona posizione con il pallone tra i piedi dal limite dell'area ma controlla male

38' Cross teso di Weah dalla destra: il pallone sorvola tutta l'area rossonera senza che nessuno riesca a deviarlo

35' Combinazione americana sulla destra con Musah e Pulisic che si scambiano il pallone: il cross in area del numero 11 è troppo morbido e Loftus-Cheek, pur in buona posizione, non riesce a centrare la porta con la testa

32' Risponde Florenzi dall'altra parte: fraseggio con Leao che libera al tiro il laterale romano. Altra conclusione che si spegne lontanissima dai pali. Ancora zero vere occasioni in questa partita, solo tiri da lontano

31' Ci prova ancora Cambiaso per la Juventus: il Milan libera su calcio d'angolo, il pallone finisce sui piedi del bianconero che ci prova. Conclusione sballata

29' Buona occasione per il Milan! L'angolo di Florenzi è calciato sul primo palo dove Gabbia si sgancia e prova la torsione: tentativo che però finisce a lato... Il Milan, piano piano, sta crescendo

27' Brivido per un passaggio orizzontale di Adli: non ci arriva Vlahovic e il pallone arriva a Musah che dribbla un avversario e poi prova la conclusione. Tiro, deviato, non troppo lontano dalla porta. Sul destro, l'americano viene anche toccato duro e rimane a terra

25' Buon contropiede del Milan, nato da un ottimo recupero di Thiaw: si innesca Pulisic che appoggia a Leao, il quale ha troppa fretta e prova il destro da fuori. Conclusione a lato ma qualche timido segnale offensivo dei rossoneri

22' Ci prova Cambiaso che è libero di ricevere sul vertice destro dell'area di rigore, con la difesa rossonera schierata: la sua conclusione è strozzata e si spegne sui cartelloni pubblicitari alle spalle della porta difesa da Sportiello

21' Spazi chiusissimi: i giocatori si passano il pallone orizzontalmente senza trovare varchi. Florenzi prova un lancio lungo a scavalcare la difesa per Giroud ma il pallone è fuori misura

18' Prova ad accendersi e ad accendere il Milan Leao: il portoghese punta Gatti ma si allunga troppo il pallone che finisce sul fondo prima che il numero 10 possa crossare

15' Riparte la Juve con Gatti che trova spazio per arrivare fin quasi dal limite dell'area e prova la conclusione: il tiro finisce altissimo ma fin troppo campo lasciato al difensore bianconero

13' Il Milan prova a farsi vedere nella metà campo della Juve, dopo un inizio un po' in sordina. Gli spazi sono pochissimi

8' Il primo tiro in porta è della Juventus. Con caparbietà Vlahovic riesce a liberarsi di Gabbia e prova a sorprendere Sportiello con un tiro appena dentro l'area ma da posizione angolata: il portiere rossonero controlla la conclusione centrale

6' Doloroso testa contro testa tra Gabbia e Gatti: il rossonero ha la peggio e viene medicato in campo. Dovebbe essere comunque tutto ok per il centrale del Milan

5' Non un grande avvio a livello di ritmo. Primo angolo della partita per la Juventus: soluzione corta, chiude Leao sempre in corner. Dal secondo giro dalla bandierina il Milan spazza via

1' Comincia la partita!

- Risentimento all'adduttore nel riscaldamento per Maignan: francese in panchina, gioca Sportiello

- Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Perin, Chiesa, Alex Sandro, Milik, McKennie, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia. All. Massimiliano Allegri.

MILAN (4-2-3-1) Sportiello; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Bennacer, Okafor, Chukwueze, Caldara, Terracciano, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

------

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino dove, tra pochissimi minuti, inizierà il big match tra Juventus e Milan. Una partita, valida per il 34esimo turno del campionato di Serie A, che mette in palio punti fondamentali e virtualmente definitivi per il secondo posto in classifica. I rossoneri sono chiamati al riscatto post eliminazione Europa League e derby contro l'Inter. Per seguire la partita, azione dopo azione, rimanete collegati al nostro consueto live testuale: restate con noi!