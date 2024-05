Tuttosport - Il futuro di Conceiçao si decide dopo il 26 maggio. Fonseca si defila

Ormai ogni giorno sembra ripresentare un po' la stessa filastrocca, con tanti nomi che sono stati fatti per il ruolo di allenatore del Milan ma ancora nessuno che viene approfondito più di altri. La linea del club rossonero è quella di rimandare tutte le ufficialità alla fine della stagione, per rispetto nei confronti di Stefano Pioli. Dunque dopo il weekend del 25/26 maggio ne sapremo di più. Intanto, rispetto a ieri, qualche novità in più c'è.

Sergio aspetta la Coppa

Come scrive questa mattina Tuttosport ieri c'è stato il tanto atteso incontro tra Sergio Conceiçao e Andrè Villas Boas, rispettivamente tecnico del Porto da sette anni e nuovo presidente del club dei dragoes. Un meeting che era stato annunciato e che era molto atteso perchè si pensava potesse già dare qualche indicazione sul futuro dell'allenatore portoghese. Il risultato è che l'incontro si è ridotto alla prima visita nella nuova veste ufficiale di Villas Boas e non c'è stata reale occasione di parlare di quello che sarà. Quello che emerge dalle stanze di Oporto è che tutti i discorsi saranno rimandati ai giorni successivi al 26 maggio: in quella data il Porto giocherà la finale di Coppa del Portogallo contro lo Sporting. Conceiçao proverà a portarsi a casa l'undicesimo trofeo in sette anni e poi nei giorni successivi parlerà con Villas Boas, questa volta per delineare il futuro. La situazione è nota: il tecnico ha firmato un rinnovo fino al 2028 con Pinto da Costa, presidente uscente, ma questo è un accordo che può essere interrotto unilateralmente dall'allenatore. Conceiçao aveva sostenuto l'ex Presidente durante le elezioni.

Paulo si defila

E se bisognerà aspettare per capire il futuro di Conceiçao, con il Milan che aspetta nell'ombra sapendo che il portoghese può essere un profilo interessante e che potrebbe anche soddisfare le ambizioni dei tifosi, va diradandosi la nebbia su quello di un altro candidato per la panchina del Diavolo, Paulo Fonseca. L'attuale allenatore del Lille sembra essere molto vicino all'accordo con il Marsiglia che ha messo sul piatto un'offerta molto importante anche per anticipare la concorrenza. Un altro candidato forte che potrebbe essere depennato dalla lista negli uffici di Casa Milan. Dietro ai due portoghesi, c'è un ampio ventaglio di possibilità. Il club le considera tutte. A fari spenti il Milan spera sempre in Thiago Motta che però sembra essere più vicino alla Juve. Ai tifosi piace così come ispira Antonio Conte che però continua a non rientrare nei piani della società. Un nome poco considerato ma che potrebbe guadagnare consensi è quello di Marco Rose del Lipsia, così come Marcelo Gallardo.