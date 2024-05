Gazzetta - Emerson Royal il favorito per la fascia. La richiesta è alta

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan quest'estate sul mercato - dopo che avrà sciolto il nodo nuovo allenatore - interverrà per migliorare o rinforzare almeno quattro posizioni. C'è il centravanti che è la priorità assoluta, così come una priorità sarà il difensore centrale. La dirigenza di via Aldo Rossi, poi, si muoverà anche per portarsi a casa un mediano e un terzino ambivalente. Per quest'ultima necessità il nome che viene indicato come il preferito è quello di Emerson Royal.

Ci si rivede

Come scrive la rosea, il profilo di Emerson Royal non è una novità per il Milan. Il terzino brasiliano era stato identificato come obiettivo di mercato già tre anni fa, nel 2021, quando si era anche ipotizzato un derby di mercato con l'Inter che aveva anche contattato gli agenti. Le trattative e gli interessamenti erano finiti lì e il calciatore si è trasferito al Tottenham dal Barcellona. A Londra Royal ha vissuto tre stagioni tra alti e bassi: un inizio travolgente e da titolare che è sfociato, specialmente in questa stagione con l'esplosione definitiva di Pedro Porro e quella di Destiny Udogie, in un ultimo anno costellato da troppe panchine. Anche per questa ragione il calciatore potrebbe decidere di cambiare aria al termine di questa stagione. Il suo contratto scade nel 2026.

Richiesta un po' troppo alta

Il profilo di Emerson Royal potrebbe soddisfare dal punto di vista tecnico le esigenze del Milan. Il brasiliano gioca a destra come ruolo naturale ma spesso è stato impiegato anche come terzino sinistro, una qualità che piace al Diavolo e che notoriamente è stata ricercata dai rossoneri: Florenzi e Kalulu, così come Terracciano possono interpretare entrambi i ruoli della fascia, e anche Calabria all'occorrenza è stato impiegato a sinistra, anche se più di rado. Il grande ostacolo, come spesso in questi casi, è la richiesta elevata del Tottenham che sarebbe pronto a chiedere 30 milioni di euro. Considerando le altre priorità sul mercato è molto difficile che da Casa Milan si decida di spendere una cifra tanto alta: l'investimento principale sarà destinato senza dubbio alla punta.