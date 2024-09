D'Aversa è sicuro: "Dopo Juve e Napoli, la Fiorentina è la squadra che si è mossa meglio sul mercato"

L'Empoli è senza dubbio una delle sorprese di questa prima parte di campionato. La squadra toscana è l'unica squadra imbattuta della competizione insieme alla Juventus e per questo occupa la sesta posizione in virtù dei dieci punti conquistati. Ieri un buon punto conquistato nel derby con la Fiorentina, terminato 0-0. Ieri il tecnico Roberto D'Aversa ha parlato così in conferenza stampa post gara.

Si aspettava tutti questi punti?

"Si lavora sempre per fare il meglio. Considerando il calendario, i ragazzi stanno facendo qualcosa di importante ma questo non deve far calare di concentrazione e determinazione. Tutto questo è perché si allenano in una certa maniera. Dopo Juve e Napoli, la Fiorentina è quella che si è mossa meglio sul mercato. E invece recriminiamo per un risultato che poteva essere diverso".