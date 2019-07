Intervenuto a Sky Sport 24, Dario Massara ha voluto dare un aggiornamento sulla situazione di Bennacer, queste le sue ultime dichiarazioni: “Ci siamo. Tra Milan ed Empoli l’accordo c’è, idem quello tra Milan ed Entourage del calciatore. L’Arsenal non si è fatto vivo per presentare un’offerta, quindi sono veramente ore decisive per far si che Bennacer diventi un calciatore del Milan”.