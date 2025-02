Da Fonseca a Conceiçao: così dopo sei giornate di Serie A e tre di Champions

A Rotterdam contro il Feyenoord, Sergio Conceiçao ha avverato le fantasie dei tifosi rossoneri schierando contemporaneamente dal 1' Joao Felix, Rafael Leao, Santiago Gimenez e Christian Pulisic dopo la mezz'ora più che convincente di Empoli. Il risultato, però, non è stato quello sperato, anche perché il Milan sta proprio in questi minuti tornando in Italia dopo una sconfitta che complica i discorsi qualificazione agli ottavi di Champions League. Nasce un nuovo confronto con Paulo Fonseca, ex tecnico del Milan esonerato a fine dicembre proprio per Sergio Conceicao.

Come riportato da Sky Sport, questo il confronto tra i due tecnici portoghesi dopo sei gare di Serie A e tre di Champions:

Vittorie in Serie A: Fonseca tre - Conceicao tre

Sconfitte in Serie A: Fonseca una - Conceicao una

Vittorie in Champions: Fonseca una - Conceicao una

Gol complessivi segnati tra Serie A e Champions: con Fonseca 11 - Con Conceicao 18

Gol complessivi subiti: con Fonseca 10 - con Conceicao 12

