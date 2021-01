Da Gigio Donnarumma a Zlatan Ibrahimovic: la Top 11 del Milan del 2020

E' arrivato il momento di tirare il bilancio del 2020, un anno davvero speciale per il Milan che ha fatto cose straordinarie. Questa la Top 11 rossonera: in porta Gigio Donnarumma, in difesa, da destra a sinistra, troviamo Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In mezzo al campo spazio alla coppia composta da Kessie e Bennacer, mentre in attacco, alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, spazio a Saelemaekers a destra, Calhanoglu al centro e Rebic a sinistra.

(4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.