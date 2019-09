Con il passaggio di Ante Rebić al Milan, l’Eintracht Francoforte ha aggiunto un altro nome alla sua lista di cessioni importanti. Prima di lui, Luka Jovic, acquistato per 7 milioni dal Benfica e venduto al Real Madrid per 60 milioni e Sébastien Haller, acquistato dall’Utrecht per 7 milioni e venduto al West Ham per 50 milioni.