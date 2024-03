Da mercoledì 27 marzo scatterà la prima fase di vendita dei biglietti per il settore ospiti di Milan-Roma

Scatterà mercoledì 27 marzo la prima fase di vendita dei biglietti di Milan-Roma, andata dei quarti di Europa League, in calendario giovedì 11 aprile alle 21.

Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Modalità di acquisto

La procedura online prevede l’acquisto di un voucher (formato .pdf) su asroma.com, che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto del Settore Ospiti (Terzo Anello Verde – settori da 343 a 360), al prezzo di 35€.

L'acquisto del biglietto non costituirà alcun diritto di prelazione per eventuali trasferte successive. Su indicazione del club ospitante, non sarà possibile scegliere il posto e l’assegnazione avverrà a partire dal settore 343.

In tutte le fasi di vendita potrà essere acquistato massimo un biglietto per transazione.

Il biglietto, esclusivamente in versione PDF, sarà inviato dal servizio Ticketing AC Milan all'indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18 di martedì 9 aprile.

Fasi di acquisto

PRELAZIONE ABBONATI 23/24 (dalle ore 12 di mercoledì 27, alle ore 15 di martedì 2 aprile): riservata ai titolari di entrambi gli Abbonamenti AS Roma emessi per la stagione 2023/24 (Abbonamento Serie A + Abbonamento Coppe).



Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito, nell’apposito campo di login, il PNR dell’abbonamento Serie A 23/24 e la data di nascita.



EVENTUALE VENDITA LIBERA SOLO PER POSSESSORI FIDELITY AS ROMA CARD: dalle ore 15 di martedì 2, alle ore 13 di giovedì 4 aprile.



Per finalizzare l’acquisto, dovrà essere inserito a sistema il numero univoco della propria AS Roma Card. Il biglietto sarà automaticamente intestato al titolare della Fidelity.

Prima di procedere all’acquisto è obbligatorio creare un account personale MYASR e potrà essere acquistato un solo voucher per transazione ed account.

Tutte le altre info

Considerando il volume elevato delle richieste e la disponibilità limitata dei biglietti, AS Roma preavvisa i tifosi che potrebbero verificarsi rallentamenti al processo di acquisto dei biglietti sin dalla fase di prelazione. La posizione ottenuta nell’accesso al servizio di coda virtuale non conferisce inoltre la certezza di poter portare al termine la transazione. Si sconsiglia vivamente l’accesso contemporaneo alla coda con più browser contemporaneamente dallo stesso dispositivo.



Il diritto di Prelazione ai possessori di entrambi gli abbonamenti è stato automaticamente generato a sistema esclusivamente per gli abbonati che abbiano totale coerenza di intestazione tra i 2 abbonamenti. Anche una sola variazione di dati, inversione di nome e cognome o discrepanza tra le date di nascita, implicherà l’automatica esclusione dal diritto di prelazione. Eventuali anomalie dovranno essere segnalate all’indirizzo mail trasferta@asroma.it oppure chiamano il Contact Center AS Roma.



Il voucher ottenuto al termine del processo di acquisto non costituisce il titolo di accesso allo stadio.



Il biglietto in formato PDF (titolo di accesso per il settore ospiti dello Stadio Giuseppe Meazza) sarà scaricabile dalla mail che il servizio Ticketing di AC Milan invierà, entro le ore 18 di martedì 9 aprile, all’indirizzo mail associato all’account MYASR utilizzato.



Il biglietto sarà nominativo e non cedibile. Le generalità del titolare saranno acquisite ai fini di sicurezza e trasmesse alle Autorità per l’Ordine Pubblico. Eventuali variazioni o errori sui nominativi, potranno essere segnalati all’indirizzo mail trasferta@asroma.it oppure al Contact Center AS Roma entro e non oltre le ore 13 di giovedì 4 aprile. Non sarà possibile apportare variazioni all’indirizzo mail utilizzato.



Durante la fase di prelazione sarà possibile intestare il biglietto anche a un nominativo diverso da quello titolare dell’abbonamento o dell’account MYASR.



L’acquisto del biglietto comporta l’integrale accettazione del regolamento d’uso dello Stadio disponibile sul sito web ufficiale del club ospitante, nonché il rispetto del codice di condotta AS Roma disponibile qui.



Per richiedere la prenotazione dei biglietti riservati ai tifosi con disabilità su sedia a rotelle, è necessario inviare una mail all’indirizzo dao@asroma.it entro le ore 13 di giovedì 4 aprile.

AS Roma, infine, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi a Milano per la gara senza essere già in possesso del biglietto valido per il Settore Ospiti.

Per maggiori informazioni o assistenza è possibile scrivere una mail all’indirizzo trasferta@asroma.it o chiamare il Contact Center AS Roma allo 06.89386000 (lun.-ven. 9:30-18:30).