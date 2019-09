Da Milan-Ambrosiana a Milan-Inter, la storia del derby

Il 10 novembre 1929 si è giocato il primo Milan-Inter di campionato a San Siro. Non erano i migliori anni della vita dei rossoneri e quella sfida terminò 2-1 a favore dell'Ambrosiana, da dizione ufficiale dell'Inter dell'epoca, con rete milanista segnata da Mariano Tansini. Limitatamente al campionato, le sfide stracittadine Milan-Inter di campionato nello stadio di San Siro, dall'inizio del girone unico 1929-30 ad oggi, segnalano un bilancio di 28 vittorie Milan, 25 pareggi e 34 vittorie Inter, con 109 reti rossonere e 114 gol nerazzurri.

Il 20 febbraio 1938, il Milan ha vinto in casa il suo primo Derby di campionato a San Siro, con un risultato di misura, 1-0, e il gol decisivo di Egidio Capra, centrocampista lodigiano soprannominato Mao, una sorta di abbreviazione di Maometto per il colore olivastro della sua pelle.

La prima vittoria rossonera del dopoguerra, in casa a San Siro contro l'Inter, risale invece al 20 ottobre 1946, con le reti di Mariano Tosolini, di Ettore Puricelli soprannominato Testina d'oro e Riccardo Carapellese, uno dei migliori giocatori italiani dell'epoca. Il primo Derby casalingo affrontato dai rossoneri in campionato all'inizio della storica presidenza Berlusconi è datato 12 ottobre 1986, con il risultato di 0-0. Il migliore in campo fra i giocatori milanisti era stato Mauro Tassotti, con il duello chiave in attacco vinto dai nerazzurri con la marcatura di Riccardo Ferri su Mark Hateley.

Il primo Milan-Inter in notturna è invece quello del 20 novembre 1994, una sfida tutta milanese che aveva visto i nerazzurri passare in vantaggio al 4' minuto con Davide Fontolan. Pareggio rossonero per l'1-1 finale, nella ripresa, da parte di Paolo Maldini al suo primo gol nel Derby.