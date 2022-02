Da Milanello: Milan concentrato al massimo, tra meno di 48 ore c'è la Samp

Prosegue la preparazione del Milan in vista dell'incontro con la Sampdoria, in programma domenica prossima a San Siro alle 12.30. La società rossonera ha pubblicato sui propri profili social una serie di scatti dell'allenamento svolto in giornata, aggiungendo alla didascalia: "Concentrazione al massimo: tra meno di 48 ore c'è la Samp".

Concentration level to the max as #MilanSampdoria fast approaches



Concentrazione al massimo: tra meno di 48 ore c'è la Samp #SempreMilan @BitMEX pic.twitter.com/Q8pzzKTn6K — AC Milan (@acmilan) February 11, 2022