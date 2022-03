Da Milanello: presenti anche Maldini e Massara all'allenamento della squadra

MilanNews.it

Come di consueto, la dirigenza del Milan non fa mancare la sua vicinanza ai giocatori rossoneri anche durante gli allenamenti. Come riportato da acmilan.com, infatti, erano presenti anche oggi presso il centro sportivo di Carnago anche Paolo Maldini e Frederic Massara, i quali hanno seguito l'allenamento pomeridiano a due giorni dalla sfida col Napoli.