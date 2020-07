Da Mister Hyde a dottor Milan, Rebic come un film

Da Mister Hyde a dottor Milan. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando di Rebic. La parabola del croato - si legge - ha un sapore cinematografico. Da thriller il suo sbarco al Milan, con la fumata bianca arrivata nell’ultimo giorno di mercato. Un flop al botteghino i primi mesi in rossonero, quando l’attaccante sembrava destinato al ritorno in Bundesliga. L’Oscar, inaspettato, Rebic l’ha conquistato in questo 2020, quando ha cominciato a segnare diventando il bomber della squadra di Pioli.