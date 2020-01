Da quasi milanista a cantante: la parabola di Jackson Martinez

Tra i giocatori più vicini a vestire il rossonero Jackson Martinez, nell'estate del 2015, sembrava ad un passo da essere il nuovo attaccante rossonero. Il centravanti colombiano tuttavia, dopo una lunga trattativa, decise di accasarsi all'Atletico Madrid lasciando l'amaro in bocca ai supporter rossoneri. Dopo una breve e deludente esperienza con i colchoneros, l'ex Porto è prima emigrato in Cina al Guanghzou per poi tornare in Portogallo alla Portimonense. Qui, oltre a segnare per la squadra bianconera, ha intrapreso la carriera di cantante pubblicando un album celebrativo della sua fede in dio.