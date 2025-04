Da rivali a fratelli di tifo: Valerio e Jacopo, un’amicizia nata in corsia e celebrata a San Siro grazie a Fondazione Milan

Due tifosi rivali uniti dalla passione per il calcio e da un destino comune. Valerio, milanista di 47 anni, e Jacopo, interista di 30, sono diventati amici inseparabili dopo essere stati vittime di due distinti incidenti in moto a Milano, entrambi causati da automobilisti distratti. Per una fortuita coincidenza, si sono ritrovati a condividere la stessa stanza nell’unità spinale dell’ospedale Niguarda, dove hanno trascorso insieme circa un anno di ricovero e riabilitazione.

La loro storia ha toccato il cuore di molti, tanto che Le Iene le hanno dedicato un servizio andato in onda su Italia 1 nella serata di ieri. Ma soprattutto ha colpito il Milan e Fondazione Milan, che hanno voluto trasformare la loro esperienza in un messaggio di speranza e solidarietà. La società rossonera ha sorpreso Valerio e Jacopo nella loro stanza d’ospedale, regalando loro l’emozione di assistere insieme alla semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter a San Siro, oltre a farli incontrare con i giocatori delle rispettive squadre del cuore.

L’iniziativa si inserisce nel programma “Il Milan per tutti”, con cui il club promuove attivamente inclusione, accessibilità e valori positivi dello sport. Una storia che dimostra come il calcio, anche tra rivali, possa essere terreno fertile per costruire amicizie vere e superare le difficoltà insieme.