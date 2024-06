Da Roma sono certi: l'affare con Mats Hummels è in dirittura d'arrivo

Tra gli svincolati di esperienza più interessanti c'è sicuramente il difensore tedesco Mats Hummels che in questa stagione è stato tra i migliori nel suo ruolo, sicuramente il miglior centrale della Champions League che ha perso in finale contro il Real Madrid con il suo Borussia Dortmund. Con il club tedesco però le strade si separerannon al termine di questa stagione e il calciatore è alla ricerca, a 35 anni, di una nuova sistemazione che possa essere comoda e vicina a dove abita la sua famiglia, Monaco di Baviera.

Il Milan era stato indicato come potenziale acquirente, tanto che l'entourage del tedesco aveva offerto il giocatore ai rossoneri che però non hanno affondato il colpo. Chi non si sta facendo sfuggire l'occasione è invece la Roma che, secondo quanto riporta oggi ilromanista.it in esclusiva, starebbe chiudendo l'affare con Hummels. La squadra giallorossa è in contatto con i rappresentati del calciatore e ha avanzato una prima offerta dal valore di 3 milioni di euro. L'obiettivo è chiudere nelle prossime ore.