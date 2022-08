Da Scamacca a Tonali, nasce la nuova Italia di Mancini alla caccia dei nuovi Gnonto

Fonte: tuttomercatoweb.com

Con il campionato pronto a ripartire tiene banco anche il tema Italia sulle pagine odierne del Corriere della Sera. Roberto Mancini lancia il suo manifesto, non vedendo l'ora di concludere questo 2022 avaro di soddisfazioni, e pronto a ripartire con molti volti nuovi. Non verranno accantonati i vari Bonucci, Berardi, Verratti, forse anche Ciro Immobile e Jorginho, ma il CT punterà maggiormente sui giovani come Sandro Tonali o sul capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. Osservato speciale in Premier League sarà Gianluca Scamacca, il centravanti del futuro ma anche del presente della nazionale, alla caccia di nuovi giovani come Wilfred Gnonto. Sotto la lente di ingrandimento tanti giovani: Bellanova, Gatti, Okoli, Casale, Viti e Cambiaso tra i difensori, Ricci, Miretti, Fagioli e Rovella tra i centrocampisti, Pinamonti, Pellegri, Cancellieri, Sottil e diversi altri, con la speranza di rivedere la luce dopo il fallimento che non ha portato alla qualificazione al mondiale di Qatar.