Daino: "Milan, ci può stare lo scambio Kean-Piatek"

"Sta attraversando un momento difficile il polacco, è lontano parente di quello visto al Genoa e di quello arrivato al Milan. Non si riconosce più, fatica a fare gol. Non avere una prima punta che fa gol, diventa tutto più complicato. Il Milan non può più aspettare. Ci può stare lo scambio, Kean è un giocatore che si è dimostrato in Italia di saperci fare. Ha grande velocità, per caratteristiche può andare bene al Milan, poi è giovane e rientra nella filosofia della società. Certo, forse non è una prima punta ma una seconda di movimento. Ci può stare se arriva Ibrahimovic".