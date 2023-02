Dal barcone alla Serie A, Yayah Kallon: "Grazie Italia"

Fonte: ANSA

(ANSA) - VERONA, 17 FEB - E' una lettera toccante, piena di amore e riconoscenza per l'Italia, quella che l'attaccante della Sierra Leone Yayah Kallon, in forza al Verona, ha voluto condividere sui social per ricordare i sette anni trascorsi da quando, su un barcone, dopo mille vicissitudini, è arrivato nella Penisola. "17/2/2016: il mio arrivo in Italia un giorno che mi ricorderò per sempre. Mi ha cambiato radicalmente la vita. Sette anni fa ero un ragazzo impaurito che temeva di non potercela fare, di non poter superare la grande prova e soprattutto la 'sfida' che mi ha messo davanti la vita, il lunghissimo viaggio pieno di paure, angosce ed ostacoli: alla fine ce l'ho fatta...". Un processo di integrazione che Kallon ha superato appieno, diventando un attaccante della serie A, prima nel Genoa e poi nel Verona, dove ha segnato anche un gol, al suo debutto in maglia gialloblù, valso ai veneti il pareggio nella partita contro l'Empoli. "Ho ancora tanti altri obbiettivi da raggiungere, più umani, per i quali continuerò a impegnare al massimo - riflette il giovane -. Un ringraziamento speciale alla mia mamma Grazia Matranga, al mio procuratore Bordonaro e soprattutto un ringraziamento speciale al Genoa la mia prima casa, al Savona". Infine il ringraziamento al Verona "per la grande opportunità di quest'anno, una società nella quale sono stato accolto benissimo, in una città bellissima"., (ANSA).