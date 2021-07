Dal Santos con furore, sulle orme di Neymar o di Gabigol? Il Milan punta Kaio Jorge

Pelé, Robinho, Neymar. Quando si parla del Santos, si parla del club brasiliano che con buone probabilità ha regalato più talento del calcio mondiale. Così tanto che, alle volte, qualcuno si è perso per strada: Ganso, Diego, Gabigol. Proprio Gabriel Barbosa, l’ultimo a trasferirsi dal Peixe all’Italia, è il timore di chi oggi tratta, con grandissimo interesse, Kaio Jorge. Detto che Gabigol, dimenticata la delusione interista, si è rifatto una carriera a suon di gol tra lo stesso Santos e il Flamengo, il suo successore, classe 2002, è oggi un obiettivo di mercato molto concreto di un’altra big di Serie A.

Il Milan prova l’affondo. I rossoneri trattano da tempo Kaio Jorge. La situazione è nota: il contratto col Santos è in scadenza a fine 2021, il Diavolo vuole anticipare i tempi (anche per bruciare la concorrenza) e prova a portarlo a Milano già questa estate, con un’offerta da 6-7 milioni di euro. Di mezzo, le richieste del Santos, che vuole un indennizzo attorno ai 10 milioni, e le solite commissioni da versare agli agenti, una questione sempre aperta quando si tratta col Brasile e in generale col Sudamerica.

Tra Neymar e Gabigol. I paragoni, si sa, sono spesso complicati e tante volte ingiusti. Pe un ragazzo del 2002, O Ney è un inevitabile modello da inseguire, ma rispetto al campione del PSG, Kaio Jorge è di sicuro più “attaccante”. Di lui si parla un gran bene dal 2019, quando fu tra i protagonisti del mondiale U-17 vinto dal Brasile e a molti ricorda Roberto Firmino per la capacità di abbinare una grande tecnica a una buona incisività sotto porta. Figlio d’arte (anche suo padre Jorge Ramos era un attaccante), gioca per lo più come prima punta, ma sa lavorare anche in supporto a un centravanti. È stato il sesto giocatore più giovane a esordire con la maglia del Santos e la sua vera epifania, più che in campionato (nell’edizione attuale un gol in nove presenze) è stata nella Libertadores 2020, con 5 reti in 12 partite giocate.