Dall'estero: Sergio Conceiçao non è più l'allenatore del Porto

Come riportato da Record, Sergio Conceiçao avrebbe comunicato alla dirigenza del Porto, guidata da Andrè Villas-Boas, la decisione di non allenare più il club dalla prossima stagione. Il tecnico qualche settimana fa sembrava essere in ottica Milan, ma i rossoneri hanno poi accelerato per un altro portoghese, Paulo Fonseca, come sappiamo.

Ora proprio l'altro club in competizione per l'ex Roma potrebbe presentarsi alla porta di Conceiçao: il Marsiglia, in Francia, potrebbe essere una plausibile destinazione.