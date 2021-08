Dall'Inghilterra - Tottenham su Vlahovic in caso di partenza di Kane

In Inghilterra non mollano la presa su Dusan Vlahovic. Come riporta questa mattina la BBC, il Tottenham continua a vedere nella stella serba della Fiorentina la prima scelta per il reparto avanzato in caso di addio di Harry Kane con destinazione Manchester City. Sull'attaccante classe 2000, da mesi in trattativa coi viola per il rinnovo di contratto, è forte però anche il pressing dell'Atletico Madrid e dell'Inter.