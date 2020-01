Dalla Francia: Atalanta su Fofana, anche il Milan interessato

L'Atalanta, secondo quanto riportato in Francia da RMC Sport, ha fatto un'offerta allo Strasburgo per Youssouf Fofana. Centrocampista classe '99 che in stagione ha collezionato 16 presenze e 1 gol, la Dea avrebbe messo sul piatto 13 milioni di euro, offerta però rifiutata dal club transalpino. Su Fofana, spiega l'emittente francese, oltre all'Atalanta c'è anche il Milan, così come Monaco e Borussia Moenchengladbach.