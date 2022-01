Dalla Francia, il Newcastle ci prova per Navas ma il PSG non vuole cederlo

Con l'enorme liquidità della nuova proprietà saudita il Newcastle, pur essendo penultimo in Premier League, sogna in grande. E, secondo RMC Sport, avrebbe fatto un tentativo per Keylor Navas. Al PSG d'altronde c'è anche Donnarumma e i Magpies speravano di trovare la porta spalancata per parlarne. Invece no: da Parigi nessuna apertura ad un addio del portiere costaricano.