Dalla Francia, il PSG rifiuta 160 milioni per Mbappé: servono almeno 200 milioni

Il Paris Saint Germain ha rifiutato l’offerta di 160 milioni di euro che il Real Madrid ha presentato per Kylian Mbappé. La volontà del giocatore francese è quella di misurarsi in un campionato più competitivo rispetto alla Ligue 1, ed ecco che la Liga spagnola farebbe al caso suo. Nasser al Khelaifi, proprietario del PSG, non ha intenzione di cedere il giocatore per meno di 200 milioni, nonostante Mbappé abbia il contratto in scadenza a giugno 2022. Il club di Parigi è convinto che il Real Madrid possa spingersi addirittura oltre i 222 milioni che lo stesso PSG ha speso per acquistare Neymar dal Barcellona nell’estate 2017. Secondo L'Equipe, la famiglia del giocatore si aspettava l'offerta degli spagnoli entro la fine della finestra del mercato ma sarebbe rimasta comunque sorpresa dalla tempistica e sembra intenzionata ad aspettare la scadenza del contratto, tra un anno. Insomma, non c'è nessuna fretta: prima o poi, Mbappé coronerà il suo sogno di giocare nel Real Madrid.