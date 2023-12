Dalla Francia - Thiago Motta nel mirino delle big di Serie A, anche il Milan ci pensa

Stando a quanto riferisce Footmercato non stanno assolutamente passando inosservate le ottime prestazioni del Bologna di Thiago Motta, al momento, in modo del tutto in atteso, al quinto posto in Serie A.

Secondo il sito francese l’allenatore dei felsinei è già nel mirino di tutti i grandi club italiani: Inter e Juventus stanno avendo già contatti con l’ex centrocampista per la prossima stagione. Thiago Motta è anche nella lista del Milan, con la posizione di Pioli sempre più traballante dopo l’ennesima sconfitta di questa stagione.