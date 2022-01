Secondo quanto riferito da Patrick Berger, giornalista di Sport 1, lo Schalke 04 avrebbe rifiutato la prima offerta del Milan per Malick Thiaw pari a sei milioni di euro. I due club continuano a trattare anche se la volontà della società tedesca sembrebbe abbastanza chiara, dato che preferirebbe far partire il giocatore direttamente in estate.