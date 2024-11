Dalla Juve alla Juve: contro i bianconeri un tiro in porta nelle ultime due partite

Un solo tiro in porta per il Milan nel corso della sfida contro la Juventus. Mai così innocuo l'attacco rossonero in questa stagione. Per trovare il Diavolo così asfittico in attacco dobbiamo risalire a un'altra partita contro la Juventus, datata 27 aprile e terminata anch'essa 0-0. L'incontro, disputatosi a Torino, vide i rossoneri compiere "l'impresa" di non effettuare nemmeno un tiro in porta.

MILAN-JUVENTUS 0-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (83' Calabria), Thiaw, Gabbia (83' Pavlovic), Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah (83' Chukwueze) , Loftus-Cheek (68' Pulisic), Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Raveyre, Terracciano, Tomori, Pulisic, Okafor, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (91' Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Conceiçao (78' Weah), Koopmeiners, Yildiz (91' Mbangula); McKennie (78' Fagioli). A disp.: Perin, Pinsoglio, Rouhi. All. Thiago Motta.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

ASSISTENTI: Peretti e Baccini.

IV UFFICIALE: Zufferli.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Paterna.

NOTE: 1' di recupero nel primo tempo, 3' nel secondo tempo. Ammoniti: Leao, Gatti, Fofana, Locatelli.