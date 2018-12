Dalla Spagna, accordo raggiunto tra Milan e Siviglia per il prestito di Muriel

Il Milan è al lavoro per portare a Milanello un nuovo attaccante. Secondo quanto riferisce lo spagnolo Estadio Deportivo, il club rossonero avrebbe trovato l'accordo con il Siviglia per il prestito di Luis Muriel fino al termine della stagione. Milan e Siviglia, quindi, avrebbero raggiunto un accordo sulla cessione in prestito ma ancora non si sarebbe parlato di eventuali clausole per un riscatto.