Dalla Spagna - Kessie, il Barca "scarta" l'ivoriano: non è adatto per Xavi

Stando a quanto riferito da Diario Sport, Franck Kessie, in scadenza di contratto con il Milan, è stato proposto continuamente al Barcellona, così come ad altri club, con l’obiettivo di strappare un contratto più remunerativo possibile.

Sebbene non ci sia ancora niente di definito, riporta il portale spagnolo, Il Barcellona aveva già “scartato” il giocatore quando Koeman era allenatore dei blaugrana, non considerando l’ivoriano abbastanza tecnico per far parte del centrocampo catalano.

Attualmente ci sono nuove discussioni in corso e nuove valutazioni, ma è difficile pensare che Xavi possa avallare il suo acquisto se perfino Koeman non l’aveva inserito tra le priorità.