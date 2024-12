Dalla Spagna, nuovo nome per il Milan: nel mirino c'è Moussa del Feyenoord

Arriva dalla Spagna un'indiscrezione di calciomercato riguardante il Milan. Secondo il portale 'Fichajes.net', il club rossonero ha messo nel mirino Hadj Moussa, promettente attaccante 22enne del Feyenoord. Acquistato la scorsa estate dal Patro Eisden per 3.5 milioni di euro, il calciatore classe 2002 si sta subito imponendo con la maglia del club di Rotterdam e fino a questo momento ha realizzato sei reti, tre delle quali in Champions League.

Si tratta di una evoluzione molto rapida che ha fatto lievitare anche il prezzo del suo cartellino perché oggi Moussa, ruolo naturale quello di ala destra ma piede mancino, è valutato circa 10 milioni di euro.

Sul momento del Milan, così nella serata di ieri s'è espresso Zlatan Ibrahimovic: “Questa squadra è più forte dell’anno scorso, ci sono giocatori con più qualità e non siamo più dipendenti da certi giocatori. Non siamo al 100% per quanto riguarda l’equilibrio, per vincere le partite e trovare continuità. Mi sento senza potenza di poter aiutare la squadra in campo, se potevo era un’altra cosa. Fuori ognuno ha il proprio carattere. Noi vogliamo spingere e dare il massimo. Non è che vogliamo che diventino qualcuno che non sono. L’atteggiamento è importante, anche in allenamento dove inizia tutto”.