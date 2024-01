Dalla Spagna - Thiago Motta è il favorito per la panchina del Barcellona

Crisi nera per il Barcellona, che ieri è crollato in casa 5-3 contro il Villarreal. Dopo il ko contro il Sottomarino Giallo, il tecnico blaugrana Xavi ha annunciato il suo addio a giugno ed è partito il toto allenatore per la prossima stagione. Il favorito per accomodarsi sulla panchina del Barça? Ad oggi è Thiago Motta, almeno secondo quanto scrive il quotidiano catalano Sport.

"Si cerca un tecnico che sia un ex giocatore o una figura dal consenso indiscutibile. Della prima lista di candidati spiccano soprattutto due figure: Thiago Motta (Bologna) e Rafa Márquez. Motta è un allenatore che piace molto anche a Deco, direttore sportivo del Barcellona. Ma ci sono anche altri due nomi. Uno è Michel, l’attuale allenatore del Girona. E l’altro è l’allenatore della Real Sociedad, Imanol Alguacil. Due allenatori la cui proposta calcistica è molto apprezzata. Un modo di giocare che si adatta allo stile Barça".