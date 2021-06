Dalla Turchia: "Dzeko vicino al Fenerbahce". Ma non arrivano conferme

Edin Dzeko, attaccante della Roma accostato negli ultimi giorni anche al Milan, sarebbe in procinto di lasciare l'Italia per accasarsi al Fenerbahce. È quanto riportato dai media turchi nelle ultime ore, ma tale notizia, come riferisce il Corriere dello Sport, non è stata confermata dal club giallorosso né dall'entourage del bosniaco.