Dalle 15 in vendita i biglietti di Milan-Sassuolo a partire da 14 euro

vedi letture

La prima gara casalinga del mese di dicembre per il Milan sarà contro il Sassuolo, in programma domenica 14 dicembre alle ore 12.30. Valevole per la 15ª giornata di Serie A, rappresenterà anche l'occasione finale per scendere in campo a San Siro prima delle festività. Sarà il raffronto numero 25: il bilancio vede 13 vittorie rossonere, 7 successi neroverdi e 4 pareggi.

FONDAZIONE MILAN

Parte del ricavato dei biglietti venduti durante la vendita libera di Milan-Sassuolo sarà devoluto a Fondazione Milan, per sostenere la raccolta fondi a favore del programma Sport for All. Acquista un biglietto per Milan-Sassuolo e sostieni Fondazione Milan.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Sassuolo sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di martedì 11 novembre e fino alle 23.59 di giovedì 13 novembre, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di mercoledì 12 novembre alle 23.59 di giovedì 13 novembre, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.

Vendita libera: dalle ore 15.00 di venerdì 14 novembre e fino ad esaurimento delle disponibilità.

PREZZI E PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Sassuolo parte da 14€. Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Sassuolo ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili.