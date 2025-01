Dalle 16 apre la vendita dei biglietti per Milan-Roma di Coppa Italia

vedi letture

Il Milan ospita la Roma a San Siro per i Quarti di Finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 5 febbraio alle ore 21.00. Le due squadre tornano ad affrontarsi in questa competizione per la prima volta dal 2007. Le due squadre si sono anche affrontate nella Finale del 2003 che portò la quinta Coppa Italia ai rossoneri.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Roma sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 16.00 di venerdì 17 gennaio alle 23.59 di domenica 19 gennaio, gli abbonati potranno acquistare fino a quattro biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 12:00 di lunedì 20 gennaio alle 23:59 di mercoledì 22 gennaio, ogni possessore di CRN richiesta tramite AIMC potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN richiesta tramite AIMC.

Vendita libera: fino a 4 biglietti a partire dalle ore 12.00 di giovedì 23 gennaio.

PREZZI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Roma di Coppa Italia parte da 9 euro per la fase abbonati.

PROMOZIONI

Per gli Under 30 prezzi a partire da 5 euro in vari settori.

CLUB 1899

A partire da venerdì 17 gennaio, potrai anche acquistare le Experience esclusive di Club 1899 per Milan-Roma: vai su booking.acmilan.com e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.