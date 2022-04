Dalle stelle alle stalle e la colpa di San Siro. Il Milan vorrebbe sempre avere questa pressione

MilanNews.it

Dopo due settimane di elogi e di pronostici tutti indirizzati verso il Milan, la 31esima giornata di campionato ha stravolto i commenti: i rossoneri sono una squadra in crisi e non avrebbero le qualità per restare lì in testa, mentre Napoli e Inter sono e diventeranno corazzate ben più degne del Tricolore rispetto ai rossoneri.

Dalle stelle alle stalle?

Si è passati, praticamente, dalle stelle alle stalle con uno 0-0 in casa contro il Bologna. Nulla - sia chiaro - giustifica la mancanza di efficacia offensiva dei rossoneri nelle ultime partite e, specialmente in quella contro i felsinei, ma è anche evidente che questa squadra, così come le rivali per lo Scudetto, sia sì forte, ma che abbia anche dei limiti; tali difetti non gli permettono di vincere tutte le partite, ma di essere, comunque, pienamente e meritatamente in corsa per il primo posto, tuttora nelle mani di Ibrahimovic e compagni.

Volontà di pressione

È la pressione che ne è derivata e che ne deriverà è tutta un desiderio nella squadra di Pioli. Se si vuole vincere, bisogna passare necessariamente attraverso alcuni processi di crescita, i quali contemplano anche una crescente dose di responsabilità e di pressione - appunto - psicologica nelle partite decisive della stagione. Se vuoi vincere, la sopporti e impari cosa voglia dire sopportarle; se non vuoi vincere, non la proverai e non lo sopporterei mai.

E, in questo senso, è fuori logica pensare che i 70.000 di San Siro siano stati un boomerang per il Milan, ma che anzi: questa squadra ha sempre dimostrato che è con l’entusiasmo che riesce a giocare meglio e con più leggerezza. Il pubblico rossonero, da qui alla fine, ha ben chiaro quanto questa squadra vada sostenuta perché si trova meritatamente a giocarsi l’obiettivo più grande.