Damascelli: "Il Milan sa soffrire, ha tutto per arrivare fino in fondo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tony Damascelli, giornalista, si è così espresso a Il Giornale sulle partite di ieri: "Il Diavolo che sa soffrire e il diesel Juve davvero caldo. Il Milan - si legge sul quotidiano - conferma di avere tutto per arrivare fino in fondo, compresa la sofferenza. Intanto, quindici risultati utili consecutivi dicono che la Juventus è un diesel che procede senza urlare ma con un passo che l'ha portata, quasi inaspettatamente, a un punto dal Napoli che oggi affronterà il Verona. Sta di fatto che la Juventus non soltanto porta a casa tre punti che pesano ma una immagine generale di buona salute, a parte Rabiot, vitamine necessarie in vista dell'impegno di Champions League contro il Villarreal".