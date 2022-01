Damascelli: "Serie A? Vacanze irresponsabili dei calciatori"

"Una ripartenza da commedia con l’ennesima lezione inglese". Sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli commenta il prossimo turno di campionato: "Si torna a giocare. Si fa per dire. Assenza lunga, trascorsa in modo irresponsabile dai calciatori in vacanza con il rischio, direi la certezza, di finire positivi al contagio. Il sistema italiano, non solo quello calcistico, vive di compromessi e ambiguità, l’associazione calciatori non apre bocca a tutela della categoria. […] Il Napoli è a Torino ma la sceneggiata delle Asl ha raggiunto i massimi della comicità. Campione nerissimo e senza zucchero per chi ha stilato il calendario, siamo l’unico Paese che gioca il campionato nel giorno della Befana e non lo hanno deciso le ASL".