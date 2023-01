Damiani: "Qualche giocatore del Milan non è al massimo della condizione. Se si riprendono il Milan andrà in Champions"

MilanNews.it

Oscar Damiani, procuratore sportivo, si è così espresso a TMW Radio sulla lotta Champions: "C'è un girone di ritorno da giocare. Qualche giocatore del Milan non è al massimo della condizione, ma se si riprenderanno credo che il Milan ce la farà così come l'Inter. Le altre squadre mi piacciono, vediamo come andrà".