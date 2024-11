Daniel Maldini può diventare più forte di Leao? Condò sicuro: "Sì"

Discussioni nel post partita di Monza-Milan su Sky Sport sul valore, reale e potenziale, di Rafa Leao, con il portoghese che anche oggi è partito dalla panchina. Domanda secca, a cui risponde il giornalista Paolo Condò:

Daniel Maldini può diventare più forte di Leao? "Sì. C'è una clausola (15 milioni per l'estero, 12 per l'Italia, ndr). Io stasera torno a casa e la PEC la mando al Monza (sorride, ndr). Leao può migliroare tecnicamente. Certo che può migliorare, a parte per l'atteggiamento: per l'atteggiamento non esistono allenamenti specifici".