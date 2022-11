Daniel Maldini su Ibra: "Ibra ti sprona fino all'insulto ma poi ti abbraccia. Nelle partitelle..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista rilasciata questa mattina a SportWeek, Daniel Maldini ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Prima, l'attaccante in prestito allo Spezia, si è espresso su cosa vuol dire condividere lo spogliatoio con gente come lo svedese, Giroud o Kjaer: "Ti fa andare di più anche se non te ne accorgi". Poi si è concentrato su Zlatan: "Ibra ti sprona fino a insultarti, ma non te la prendi perchè sai che lo fa a fin di bene. Poi finisce l'allenamento e recupera. Ti viene vicino, ti abbraccia. Certo quando è arrivato nessuno voleva fare le partitelle nella sua squadra, "Speriamo che oggi non tocchi a me" ci dicevamo"