Daniele Massaro, 14 trofei al Milan: a un passo dalla doppietta Mondiale

Daniele Massaro, campione del mondo con l'Italia nel 1982 pur non scendendo mai in campo e vice campione del mondo nel 1994. Soprannominato Provvidenza per la sua capacità di risolvere partite molto spesso bloccate o difficili per le proprie squadre, soprattutto nei minuti finali, nella sua carriera ha vestito le maglie di Monza, con la quale è cresciuto, Fiorentina, Milan, Roma e Shimizu S-Pulse in Giappone. Con i rossoneri ha scritto le pagine più importanti della propria storia sportiva, scendendo in campo 208 volte e segnando 50 gol, ma soprattutto vincendo quattro Scudetti, tre Supercoppe italiane, una Coppa dei Campioni, una Champions League, tre Supercoppe UEFA e due Coppe Intercontinentali. Con la maglia della Nazionale italiana ha invece disputato 15 gare segnando una rete e andando in gol su calcio di rigore nella sfortunata lotteria che vide l'Italia inchinarsi al Brasile nella finale mondiale del 1994 a Pasadena. Oggi Massaro compie 59 anni. Sono nati oggi anche Andoni Goikoetxea, Felice Centofanti, Hugo Almeida, Simone Missiroli, Lorenzo De Silvestri, Angelo Ogbonna ed Ezequiel Schelotto.