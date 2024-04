Juventus-Milan, Musah verso una maglia da titolare da terzino destro: lo statunitense l'ha già fatto in stagione

Per Juventus-Milan di domani mister Stefano Pioli dovrà fare a meno di Pierre Kalulu, infortunati, Simon Kjaer, ancora non al meglio, e degli squalificati Fikayo Tomori, Davide Calabria e Theo Hernandez. A disposizione, di ruolo, ci sono Alessandro Florenzi, Filippo Terracciano, Matteo Gabbia, Malick Thiaw e i due primavera Simic e Bartesaghi, quest'anno spesso in prima squadra.

Se per quanto riguarda i centrali non ci sono dubbi è da capire ancora che scelte verranno fatte sugli esterni: se inizialmente si poteva pensare al duo Florenzi-Terracciano sembra invece che la scelta, per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, ricaderà su Yunus Musah. Lo statunitense in stagione non solo ha giocato in tutte le posizioni del centrocampo ma ha già fatto qualche minuto proprio da terzino destro contro il Lecce nella sfida dell'11 novembre finita 2-2. Allora il risultato dell'esperimento però non fu sicuramente esaltante.