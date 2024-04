Juventus-Milan, tutte le statistiche pre partita sulla sfida

Juventus vs Milan del 27.04.2024 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Mancano cinque partite alla fine della stagione: il Milan si prepara per la trasferta di Torino con il morale sotto i tacchi per una serie di partite negative che ha portato, con tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare, ad uscire dall'Europa League e al vedere l'Inter festeggiare lo Scudetto della seconda Stella proprio nel derby casalingo. In più, il clima violento del fine gara contro i nerazzurri ha portato in pochi minuti a perdere Theo e Calabria per espulsione, e Tomori per un'ammonizione che ha fatto scattare la diffida. Quindi contro la Juventus, Pioli si dovrà inventare una difesa quasi inedita. Non che inventare sia un problema, in fondo in quasi tutti i big match abbiamo assistito ad esperimenti tattici di ogni tipo.

Si giocherà il 27 aprile, sarà la 12ma volta nella storia rossonera. Finora 7 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta. L'ultimo precedente risale al 2008, quando il Milan vinse per 4-1 in casa del Livorno, con tripletta di Pippo Inzaghi e sigillo finale di Seedorf, mentre per i toscani fu Knezevic a segnare il gol della bandiera. Nel 1994, in Champions League, il Milan vinse per 3-0 in casa contro il Monaco, con gol di Desailly, Albertini e Massaro. Nel 1986 finì 1-1 tra Milan ed Atalanta, con vantaggio di Hateley dopo 2 minuti, e pareggio di Cantarutti al 78' per gli orobici. L'unica sconfitta rimediata dal Milan in questa data risale al 1969, quando i rossoneri caddero per 1-0 in casa del Torino, con gol di Cereser dopo 17 minuti. C'è anche un precedente contro la Juventus, risalente al 1941, quando il Milan aveva come nome ufficiale Milano. Fu vittoria per 2-1, con gol di Gino Cappello ed Aldo Boffi, che nella ripresa ribaltarono il vantaggio iniziale bianconero dopo 21 minuti di Riza Lushta.

Contro la Juventus sarà la sfida n.243, con 71 vittorie rossonere, 77 pareggi e 94 vittorie dei bianconeri. Sono 123 le volte in cui il Milan ha giocato in trasferta contro la Juventus, anche se in 4 occasioni erano Finali di Champions o di Supercoppa Italiana, quindi in campo neutro. Escludendole, nei 119 precedenti 31 vittorie del Milan, 30 pareggi e 58 sconfitte.

L'ultimo precedente risale alla penultima giornata della scorsa stagione: finì 1-0 per il Milan con gol di Olivier Giroud al 40', e quella vittoria garantì al Milan l'accesso matematico alla Champions League. Prima di quel precedente, nel 2021-22, finì 1-1 con gol di Morata dopo 4 minuti e pareggio al 76' di Rebic. La Juve non batte il Milan in casa propria dalla stagione 2019-20, quando si impose per 1-0 con un gol di Dybala al minuto 77. Alcune partite restano nella memoria come il 2-0 con cui il Milan ha sconfitto la Juventus il 9 maggio del 1999, con la corsa mano nella mano di Weah e Boban. Tra il 2013 e il 2019 ci sono state ben 13 sfide nelle quali il Milan è riuscito solo in un caso a pareggiare (e poi a vincere ai rigori) in Supercoppa Italiana a Doha, per il resto solo sconfitte, è stata la serie negativa più lunga nelle sfide esterne con la Juventus.

La vittoria più larga del Milan in casa della Juventus risale al 1950, quando i rossoneri vinsero per 7-1 (3 gol di Nordahl, poi Gren, Burini e Candiani per il Milan, Hansen per la Juventus). In due occasioni la Juventus inflisse 6 gol di scarto al Milan: nel 1925 finì 6-0, e nel 1927 invece finì 8-2. Questa è anche la partita con più gol subiti dal Milan e quella con più gol segnati in tutto.

Solo in un caso il Milan è riuscito a ribaltare una sconfitta a fine primo tempo in casa della Juventus, e capitò nel precedente del 1941 di cui si è parlato poco fa, giocato proprio in un 27 aprile.

Per quattro volte la Juventus vinse partite in cui era sotto a fine primo tempo: i primi due precedenti risalgono a più di un secolo fa, nel 1906 (da 1-0 a 1-2) e nel 1910 (da 3-2 a 3-5), poi nel 1980 e nel 2019, sempre da 1-0 a 1-2.

Ben 20 cartellini rossi presi da giocatori del Milan in casa della Juventus: solo in due occasioni il Milan vinse lo stesso, era nel 1959, quando finì 5-4, e nel 1960, quando finì 4-3. L'ultima espulsione è toccata a Rebic, in uno 0-0 di Coppa Italia (Semifinale) dopo soli 17 minuti. In sole 5 occasioni giocatori della Juventus furono espulsi in casa contro il Milan, ma in una sola occasione fu inferiorità numerica, nel 7-1 sopra citato, e l'espulsione fu ininfluente perché avvenne al minuto 80, quando il Milan vinceva già 6-1.

Nelle altre ci fu sempre almeno un espulso anche nel Milan.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Quindici giocatori hanno esordito in uno Juventus vs Milan: Wagner (28/04/1901), Gaslini (16/01/1910), Mosca (25/01/1914), Perfetti (12/03/1916), Della Noce (09/04/1922), Gandini (02/05/1954), Alfieri (09/03/1958), Cattaneo (29/03/1970), Sartori e Tancredi (22/06/1975), Cornacchini (15/09/1991), Cafu (03/08/2003), Paletta (07/02/2015), Deulofeu (25/01/2017), Lorenzo Colombo (12/06/2020).

Ben 41 i giocatori che hanno come ultima presenza una partita in casa della Juventus: Neville (28/04/1901), Knoote, Malvano (11/03/1906), Giger, Heuberger, Pedroni (29/04/1906), Roseo (29/10/1911), Soldati (26/10/1924), Caviglia, Cidri (25/10/1925), Bolzoni, Cevenini V, Rossoni, Sacchi, Savelli (10/07/1927), Bodini (09/01/1938), Buscaglia (27/04/1941), Guagnetti, Remondini (28/06/1942), Zorzi (14/07/1946), Bardelli (04/05/1952), Gandini (02/05/1954), Ganzer (06/05/1956), Bean, Grillo (15/05/1960), Fontana (29/03/1970), Citterio (22/06/1975), Calloni (17/05/1978), Cornacchini (14/04/1992), Antonioli (29/11/1992), Gullit (30/10/1994), Sebastiano Rossi (06/02/2002), Albertini (14/04/2002), Roque Junior (28/05/2003), Gilardino (12/04/2008), Acerbi (09/01/2013), Bojan (21/04/2013), Poli (10/03/2017), Higuain (16/01/2019), Origi e Ballo-Touré (28/05/2023).

Per 10 giocatori la prima marcatura con la maglia del Milan fu in casa della Juventus: Herbert Kilpin e Negretti (28/04/1901), Attilio Trerè (11/03/1906), Mayer (16/01/1910), Cremonesi (30/01/1946), Rivera (06/11/1960), Sartori (22/06/1975), Mesbah (30/03/2012), Luca Antonelli (07/02/2015), Tomori (09/05/2021).

Otto giocatori segnarono la loro ultima rete in casa della Juventus: Papa (26/10/1924), Savelli (10/07/1927), Cremonesi (30/01/1946), Calloni (17/05/1978), Collovati (14/02/1982), Maxi Lopez e Mesbah (20/03/2012), Bonucci (31/03/2018).

Solo due giocatori sono stati in grado di realizzare delle triplette in casa della Juventus: furono Rizzi il 29/10/1911, e Nordahl il 05/02/1950.

In 14 casi invece ci furono delle doppiette, ma José Altafini ci riuscì per ben tre volte.

Sarà la 12ma partita di Pioli contro la Juventus da allenatore del Milan, finora 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, in trasferta 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Arbitrerà Mariani di Aprilia, sarà la partita n.22 che dirigerà con il Milan in campo. Finora 12 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Sarà la terza partita di fila che Mariani si trova ad arbitrare Juventus e Milan: si cominciò proprio i 28 maggio scorso con la vittoria rossonera a Torino, e poi si proseguì con l'1-0 firmato Locatelli con cui la Juventus passò a San Siro il 22 ottobre scorso.

In questa stagione sarà la quarta sfida con Mariani arbitro: il 4-1 interno con il Torino alla seconda giornata, lo 0-1 con la Juventus alla nona, e la vittoria esterna per 3-1 a Verona nella 29ma giornata.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)