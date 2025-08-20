Guidi: "Nell'ultimo anno Origi era rimasto a libro paga senza mai frequentare Milanello"

vedi letture

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Divock Origi: "Il Milan e Divock Origi sono vicinissimi a un accordo sulla risoluzione del contratto. L'attaccante belga, arrivato in rossonero nell'estate del 2022 a parametro zero, aveva firmato per quattro anni a 4 milioni con il Diavolo, ma dopo una prima stagione deludente non si era più visto a San Siro. Nel 2023-24 è andato in prestito al Nottingham Forest, mentre nella scorsa stagione, dopo non essersi presentato alla convocazione con Milan Futuro, era rimasto a libro paga senza mai frequentare Milanello. Ora, con ancora un anno di rapporto, Origi e il Diavolo hanno deciso di separarsi: il Milan gli liquiderà meno di metà dello stipendio rimanente".

CASTING ATTACCO

Dopo aver registrato cessioni per addirittura 200 milioni di euro, record assoluto nella storia del club, il Milan è alla ricerca del gol, anche perché il solo Santiago Gimenez non basta. L'infortunio di Rafael Leao costringe il club rossonero a mettere il prima possibile a disposizione di Max Allegri una nuova prima punta, il cui identikit risponde a due nomi.

Scrive infatti questa mattina Il Corriere della Sera "Hojlund o Vlahovic" per l'attacco del Milan, con il danese che sembrerebbe godere di un leggero vantaggio rispetto al serbo, che comunque resta una pista più che percorribile considerando l'intromissione del Napoli nei discorsi con il Manchester United per l'ex Atalanta.