Domani pomeriggio le conferenze stampa di De Winter e Athekame

Cambio di programma per quel che riguarda le presentazioni ufficiali di Zachary Athekame e Koni De Winter. I due giocatori parleranno alla stampa domani, giovedì 21 agosto, non più alle 11 bensì alle 15.30. Questo perché l'allenamento è stato anticipato al mattino.

I due giocatori sono stati ufficializzati la scorsa settimana. De Winter è stato annunciato il 13 agosto è arrivato a titolo definitivo dal Genoa e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Stessa durata dell'accordo con Zachary Athekame, terzino destro acquistato dallo Young Boys e annunciato nella mattinata di ferragosto. I due giocatori, entrambi in panchina contro il Bari, sono stati presentati al pubblico poco prima del fischio d'inizio e hanno visto i compagni di squadra vincere 2-0. Contro la Cremonese potrebbe esserci l'occasione per entrambi di fare l'esordio in maglia rossonera.