Tra pochi minuti la Danimarca tornerà in campo per la seconda giornata dell'Europeo 2020 in svolgimento. Dopo la grande paura per Cristian Eriksen, Kjaer e compagni affronteranno il Belgio di Lukaku. Proprio nelle fila dei danesi, il difensore rossonero sarà titolare con la fascia al braccio e pronto a guidare i suoi comapgni.