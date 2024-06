DATO MN - Confronto abbonamenti tra Milan e Inter: rossoneri più "popolari" nei prezzi

Alle 12 si è aperta ufficialmente la campagna abbonamenti del Milan per il campionato 2024-25 e, come vi abbiamo raccontato già da ieri sera, ci sono stati degli incrementi nel listino prezzi, alcuni significativi come quelli dei settori più “nobili” e altri meno impattanti, ma comunque presenti, in quelli che vengono definiti – ancora oggi – come settori popolari. Ma guardando al confronto con quanto emesso dall’Inter con la sua campagna abbonamenti (che ha portato alla conferma dei circa 40 mila abbonati previsti dal loro tetto massimo), ci sono delle differenze sostanziali in termini di paragone tra i due club di Milano.

Premessa d’obbligo: l’Inter ha permesso ai suoi tifosi di poter scegliere tra due opzioni di abbonamento tra quella Basic e quella Plus. Quest’ultima, per modalità di fruizione del ticket stagionale, è paragonabile alle tariffe del Milan e il dato che ne viene fuori è eloquente su come il Milan abbia, al netto dei rincari, dei prezzi da “Casciavit” rispetto ai cugini.

Nell’abbonamento PLUS, l’Inter ha attuato un aumento medio dei prezzi del 33% rispetto alla scorsa stagione

Già nell’abbonamento Base, il costo dell’abbonamento in Curva Inter è di 39€ maggiore rispetto alla Curva Sud, mentre nell’abbonamento Plus quello della Curva Inter è 379€ (+69€ rispetto a quello della curva rossonera)

Il terzo rosso centrale nell’abbonamento Base dell’Inter costa 379€ e nell’abbonamento Plus 420€, mentre il terzo rosso centrale nell’abbonamento AC Milan è di 300€

Primo anello blu e Primo anello verde nell’abbonamento AC Milan costano 450€, mentre gli stessi settori nell’abbonamento nerazzurro costano 540€ e 570€ nella versione Base e 610€ e 640€ in quello Plus

In generale, confrontano l’abbonamento PLUS dell’Inter con quello AC Milan, c’è una differenza media di prezzo del 25%