DAZN - Infortuni Milan: Tomori preoccupa, ottimismo per Calabria ed esami per Theo

Federico Sala, corrispondente di DAZN per Lazio-Milan, si è così espresso sulla situazione degli infortunati in casa Milan: "Contusione al polpaccio destro per Calabria: c'è ottimismo. Mente Tomori ha sentito tirare la parte anteriore della coscia sinistra ed è la situazione che preoccupa di più. Domani esami per Theo Hernandez con i quali il Milan capirà se potrà rientrare contro il Sassuolo: c'è grande ottimismo".